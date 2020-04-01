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Dünya

Nijerya'ya meteor mu düştü? Nijerya'daki meteor videosu gerçek mi?

Nijerya, meteor düştüğü haberleriyle bir anda gündem oldu. Nijerya'da meteor düştüğüne dair bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Bu videoyu izleyenler 'Nijerya'ya meteor mu düştü? Meteor videosu gerçek mi? Meteor nedir? şeklinde soruların cevabını araştırmaya başladı. İşte Nijerya'ya düştüğü iddia edilen meteorun videosu ve ayrıntılar..

01 Nisan 2020 Çarşamba  10:32 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 10:32
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Nijerya'ya meteor düştüğü haberi gündeme bir anda bomba gibi düştü. Nijerya meteor videosu görenleri endişeye düşürdü. Sosyal medyada Nijerya'da meteor düştü şeklinde yer alan videoda geniş bir arazide büyük bir çukur oluştuğu görüldü. Peki Nijerya meteor videosu gerçek mi? Meteor düştü mü? Videolarda yer alan görüntülerin ardından özellikle Twitter kullanıcıları Nijerya'ya meteor düştü haberlerine büyük ilgi gösterdi.  Meteor nedir? Nijerya'daki meteor videosu ve ayrıntılar haberimizde.

NİJERYA'YA METEOR MU DÜŞTÜ?

Nijerya 'dan son dakika meteor haberi geldi. Edinilen bilgilere göre büyük bir meteorun Nijerya'ya düştüğü ve 70'e yakın evin meteor düşmesi sonucu yıkıldığı, 13 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak yapılan araştırmalara göre bu haberin gerçeği yansıtmadığı, sosyal medyada panik ve infiale yol açmak için yapılan bir haber olduğu ortaya çıktı.

Oldukça büyük olduğu iddia edilen meteorla ilgili görüntüler sosyal medya üzerinde çokça konuşulmaya yayılmaya başlandı.Görüntülerde havadan oldukça büyük bir meteorun açık bir alana çarptığı görüldü.

DEV ÇUKUR OLUŞTU!

Havayı aydınlatan meteor sonrası bir tarlada büyük bir çukur oluştuğu görüldü.

Bölgeden aktarılan bilgide 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sosyal medyada Nijerya'ya meteor düştü iddeaları gerçeği yansıtmıyor. Yaptığımız araştırmalara göre aşağıdaki görüntülerdeki büyük çukur, cumartesi günü mühimmat taşıyan aracın alev aldıktan sonra patlaması sonucu oluştu.

İşte o görüntüler


METEOR NEDİR?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

Cinayeti polisin dikkati aydınlattı

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