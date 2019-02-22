Nikaragua Devlet Başkanı Ortega muhaliflerle yeniden masaya oturacak

Ortega, karşılıklı görüşmelerin başarısızlığa uğramasından aylar sonra, gelecek çarşamba muhaliflerle görüşmelere yeniden başlayacağını, ülkede "barışı pekiştirmek için bir müzakere masası oluşturmak" istediğini ifade etti.

Diğer yandan, Ortega, görüşmelere kimlerin katılacağına ilişkin bilgi vermedi.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, geçen yıl 16 Mayıs'tan 9 Temmuz'a kadar, Katolik Kilisesi'nin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

NİKARAGUA'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Nikaragua'da nisan ayında başlayan ve ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Hükümet karşıtı protestoların eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Nikaragua'da 13 Aralık'ta, hükümet karşıtı gösterilere destek verdiği iddia edilen sivil toplum kuruluşlarının yasal statüleri iptal edilmişti.