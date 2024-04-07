İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2024 Pazar / 29 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nikaragua, Ekvador ile tüm diplomatik ilişkileri kesti
Dünya

Nikaragua, Ekvador ile tüm diplomatik ilişkileri kesti

Nikaragua, polisin Meksika Büyükelçiliğine yaptığı baskının ardından Ekvador ile tüm diplomatik ilişkileri kestiğini bildirdi.

AA7 Nisan 2024 Pazar 10:28 - Güncelleme:
Nikaragua, Ekvador ile tüm diplomatik ilişkileri kesti
ABONE OL

Nikaragua hükümeti, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yapılan baskına ilişkin açıklamada bulundu.

Baskının ardından Ekvador ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtilen açıklamada, Ekvador hükümetinin 2020'de Nikaragua'nın Kito Büyükelçisini geri çektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve hükümetini desteklemeye devam edecekleri ifade edildi.

Meksika Büyükelçiliğinin baskına uğramasının ardından başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda lider Devlet Başkanı Obrador'a destek vermiş ve Ekvador'a ise tepki göstermişti.

- NE OLMUŞTU?

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine dün baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere açıklamasında, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve personele saldırdığını belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, Ekvador polisinin büyükelçiliğe girmesinin ulusal egemenliğin açık ihlali anlamına geldiğini söylemişti.

Yasal yollara başvurulması için dışişleri bakanına talimat verdiğini kaydeden Obrador, "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

  • Nikaragua polis
  • Meksika Büyükelçiliği
  • Ekvador diplomatik ilişki

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.