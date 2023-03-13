Nikaragua ile Papa arasında ''Hitler'' gerilimi! Vatikan'la ilişkiler askıya alınıyor

Nikaragua Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Papa Fransciscus'un Devlet Başkanı Ortega hakkındaki ifadeleri üzerine, "Nikaragua Cumhuriyeti ile Vatikan Devleti arasındaki ilişkilerin askıya alınması önerildi." değerlendirmesine yer verildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Vatikan'dan bir kaynak ise Nikaragua'nın diplomatik temsilciliklerin çift taraflı olarak kapatılmasını talep ettiğini söyledi.

Papa Fransciscus, geçen hafta Arjantin basınına verdiği demeçte, Nikaragua hükümetini, "Dengesiz bir devlet başkanı tarafından yönetilen kaba bir diktatörlük" olarak tanımlamıştı.

Nikaragua'nın kilise ve Hristiyan din adamlarına yönelik tutumunu eleştiren Papa, "Bu, yaşadığımızın dışında bir şey. Sanki 1917 Komünist döneminde veya 1935 Hitler diktatörlüğünde yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Ortega, Katolik Kilisesini, kendisini devirmeye çalışan muhaliflere destek vermekle suçluyor.