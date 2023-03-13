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Dünya

Nikaragua ile Papa arasında ''Hitler'' gerilimi! Vatikan'la ilişkiler askıya alınıyor

Nikaragua hükümeti, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, ülkenin Devlet Başkanı Daniel Ortega hakkındaki sözleri nedeniyle Vatikan ile ilişkilerini askıya almayı planladığını duyurdu.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 17:03 - Güncelleme:
Nikaragua ile Papa arasında ''Hitler'' gerilimi! Vatikan'la ilişkiler askıya alınıyor
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Nikaragua Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Papa Fransciscus'un Devlet Başkanı Ortega hakkındaki ifadeleri üzerine, "Nikaragua Cumhuriyeti ile Vatikan Devleti arasındaki ilişkilerin askıya alınması önerildi." değerlendirmesine yer verildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Vatikan'dan bir kaynak ise Nikaragua'nın diplomatik temsilciliklerin çift taraflı olarak kapatılmasını talep ettiğini söyledi.

Papa Fransciscus, geçen hafta Arjantin basınına verdiği demeçte, Nikaragua hükümetini, "Dengesiz bir devlet başkanı tarafından yönetilen kaba bir diktatörlük" olarak tanımlamıştı.

Nikaragua'nın kilise ve Hristiyan din adamlarına yönelik tutumunu eleştiren Papa, "Bu, yaşadığımızın dışında bir şey. Sanki 1917 Komünist döneminde veya 1935 Hitler diktatörlüğünde yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Ortega, Katolik Kilisesini, kendisini devirmeye çalışan muhaliflere destek vermekle suçluyor.

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