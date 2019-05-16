Nikaragua'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Jiquilillo'nun 36 kilometre güneybatısı olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yerin 70 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Deprem, komşu ülke El Salvador'da da hissedildi.
Depremde oluşan hasar ve kayıplara ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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