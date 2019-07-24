CNN'in haberine göre, Sotheby's Müzayede Evi'nin New York'ta düzenlediği açık artırmada satışa çıkarılan 1972 üretimi spor ayakkabı, rekor fiyata, 437 bin 500 dolara alıcı buldu.

Haberde ayakkabıyı koleksiyoncu Miles Nadal'ın satıl aldığı ve Toronto'daki özel müzesinde sergilemeyi planladığı belirtildi.

Ünlü koleksiyoncunun, aynı müzayede evinden geçen hafta da toplam değeri 850 bin dolar olan nadir spor ayakkabılar satın aldığı aktarıldı.

Moon Shoe modeli, şirketin kurucularından Bill Bowerman tarafından Münih 1972 Yaz Olimpiyatlarına katılan sporculara özel olarak yalnızca 12 çift üretilmişti.

Bundan önce açık artırmada en yüksek fiyata satılan ayakkabı rekoru, dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan'ın Los Angeles 1984 Yaz Olimpiyatlarının basketbol finalinde giydiği imzalı ayakkabılarına aitti. Ayakkabı, 2017'de 190 bin dolara alıcı bulmuştu.