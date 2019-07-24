26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7259
  • 6,3814
  • 261.845
  • 102167
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nike'ın 'Ay Ayakkabısı' açık artırmada rekor fiyata satıldı

ABD'li spor ürünleri firması Nike'ın özel yapım 'Moon Shoe' (Ay Ayakkabısı) modelinden bir çift ayakkabı açık artırmada 437 bin 500 dolara satıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CNN'in haberine göre, Sotheby's Müzayede Evi'nin New York'ta düzenlediği açık artırmada satışa çıkarılan 1972 üretimi spor ayakkabı, rekor fiyata, 437 bin 500 dolara alıcı buldu.

Haberde ayakkabıyı koleksiyoncu Miles Nadal'ın satıl aldığı ve Toronto'daki özel müzesinde sergilemeyi planladığı belirtildi.

Ünlü koleksiyoncunun, aynı müzayede evinden geçen hafta da toplam değeri 850 bin dolar olan nadir spor ayakkabılar satın aldığı aktarıldı.

Moon Shoe modeli, şirketin kurucularından Bill Bowerman tarafından Münih 1972 Yaz Olimpiyatlarına katılan sporculara özel olarak yalnızca 12 çift üretilmişti.

Bundan önce açık artırmada en yüksek fiyata satılan ayakkabı rekoru, dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan'ın Los Angeles 1984 Yaz Olimpiyatlarının basketbol finalinde giydiği imzalı ayakkabılarına aitti. Ayakkabı, 2017'de 190 bin dolara alıcı bulmuştu.

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 271 milyon dolar ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Kıbrıs'ta AB kendini diskalifiye etti'

'Kıbrıs'ta AB kendini diskalifiye etti'

ABD'nin kararıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Acziyet göstergesi

ABD'nin kararıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Acziyet göstergesi

Baraj kıyısından çıktı, 7,5 milyon yıllık!

Baraj kıyısından çıktı, 7,5 milyon yıllık!

Emsal karar: İki maaşı da alabilecekler!

Emsal karar: İki maaşı da alabilecekler!

Küresel gemi krizi! Bu kez Rus gemisine el koydular

Küresel gemi krizi! Bu kez Rus gemisine el koydular

Bakan Soylu'dan İstanbul'daki kayıtsız göçmenlerle ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan İstanbul'daki kayıtsız göçmenlerle ilgili açıklama

Şehit ailesi böyle oturup izledi... Gözyaşlarını tutamadılar

Şehit ailesi böyle oturup izledi... Gözyaşlarını tutamadılar

'Güçlenmemizi istemiyorlar'

'Güçlenmemizi istemiyorlar'
 

POPÜLER HABERLER

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

Doğanın medeniyete karşı zaferinden kareler...

Doğanın medeniyete karşı zaferinden kareler...

Bir çok derde deva: Kilosu 500 bin TL!

Bir çok derde deva: Kilosu 500 bin TL!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA