İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2020 Perşembe / 23 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3476
  • EURO
    8,6938
  • ALTIN
    455.836
  • BIST100
    1113.4
Dünya

Nil Nehri'nde feribot faciası

Mısır'da Nil Nehri'nde feribot battı. Kaza sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

IHA13 Ağustos 2020 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:01
ABONE OL

Mısır’da Nil Nehri’nde sabah saatlerinde bir feribot battı. Yetkililer, Buhayre ve Minufiye kentleri sınırlarında bulunan Kom Hamada Merkezine bağlı Dimişli köyünde bir feribotun batması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu açıkladı. Olay yerine ambulanslar ve nehir kurtarma güçleri sevk edildi. Yetkililer, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Dimişli köyü sakinlerinden Muhammed Salim, "Feribot araçlar taşıyordu yolcular battığına şaşırdı ve bazıları gemiden atlamaya çalıştı. Hayatta kalanlar var ve tedavi için en yakın hastaneye götürüldü" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.