AA 27 Kasım 2020 Cuma 08:25 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 08:25

Sudan Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı), Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize neden olan Hedasi Barajı dosyasının "ulusal güvenlikle" ilgili olduğunu belirterek, ulusal çapta destek istedi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

-"HEDASİ BARAJI, ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ"

Toplantıda Sudan'ın Hedasi Barajı dosyasına yönelik duruşuna ulusal destek seferberliği çağrısında bulunan Burhan, baraj dosyasının ülkenin ulusal güvenliğiyle ilgili olduğu göz önüne alındığında tüm siyasi, diplomatik ve güvenlik seviyelerinde herkesin bu doğrultuda hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı.

"Sudan'ın ulusal çıkarının müzakereler için tek referans olması" çağrısını yineleyen Burhan, baraj dosyasının bölgesel güvenlik ve istikrarı koruyacak, Sudan, Mısır ile Etiyopya arasındaki iş birliğini güvence altına alacak şekilde ülkedeki ve dışarıdaki toplantılarda güçlü şekilde yer almasını talep etti.

- SUDAN, MÜZAKERELERDEN ÇEKİLMİŞTİ

Sudan, daha önce taraflara geçmiş toplantılardaki müzakere yöntemlerinin faydasız olduğunu iletmiş ve Afrika Birliği uzmanlarına daha fazla rol tanınacak yeni bir yaklaşımla müzakerelerin sürdürülmesi teklifine cevap alınamaması üzerine Sulama Bakanları seviyesinde gerçekleştirilen görüşmelere katılmama kararı almıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık, birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.