21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
  • ''Nil'den Fırat'a uzanan bölge İsrail'in hakkı'' hezeyanına tepki
Dünya

''Nil'den Fırat'a uzanan bölge İsrail'in hakkı'' hezeyanına tepki

Ürdün, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının 'kabul edilebilir' olacağı yönündeki ifadelerine tepki göstererek açıklamaları kınadı.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 15:09 - Güncelleme:
''Nil'den Fırat'a uzanan bölge İsrail'in hakkı'' hezeyanına tepki
Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifadelerin diplomatik teamülleri ihlal ettiği, bölge ülkelerinin egemenliğine zarar verdiği ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'na açıkça aykırı olduğu belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Fuat el-Mecali de açıklamasında Huckabee'nin açıklamalarını, "provokatif ve sorumsuz" olarak nitelendirerek, bu söylemlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını reddeden açıklanmış tutumuyla da çeliştiğini vurguladı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi dahil olmak üzere uluslararası hukuka göre işgal altındaki Filistin toprağı olduğu ifade edilerek, iki devletli çözüm temelinde bağımsız Filistin devletinin hayata geçirilmesinin adil ve kapsamlı barışın tek yolu olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de istikrarın sağlanması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği belirtilerek, tırmandırıcı ve hukuki değeri bulunmayan açıklamalar yerine uluslararası kararların uygulanmasına odaklanılması çağrısında bulunuldu.

Söz konusu tepki, Huckabee'nin ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin "İsrail'e Tanrı tarafından vaat edildiğini" savunması ve İsrail'in bu toprakların tamamını kontrol etmesinin sorun olmayacağını söylemesinin ardından geldi.

"Nil'den Fırat'a" diyerek hedef gösterdi

