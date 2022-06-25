No 708'de vahşet! Kokuyu gizlemek için çantayı kömürle paketlemiş

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ocak 2021'de otel odasında ölü bulunan model Gretta Vedler'in (23) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin, modeli boğarak öldürdüğünü cinayetten 1.5 yıl sonra itiraf etti. Korovin, aralarında para konusunda çıkan bir anlaşmazlık sonrasında cinayeti işlediğini söyledi. Genç modelin cesedinin yanında 3 gün yattığını, ardından da bavula koyup 450 kilometre uzaklıktaki Lipetsk bölgesine götürdüğünü belirtti. Korovin, ifadesinde şunları söyledi: "Onu ailesinin garajında bir arabanın bagajına bıraktım. Kokuyu gizlemek için çantayı kömürle paketledim ve arkadaşlarının hâlâ hayatta olduğuna inandırmak için sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ettim."

'ÇIĞLIĞIMI DUYMADILAR'

Öte yandan Gretta'nın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde model, resepsiyon masasının altında sakladığı bir cep telefonuna kendini kaydederken görülüyor ve şu sözler duyuluyor: "708 numaradan geliyorum. Çığlık atıyordum, cinayetle tehdit edildim ama kimse yardımıma gelmedi."

Genç model daha sonra sevgilisi Dmitry Korovin'in katili olabileceğini ifade ederek adını birkaç kez tekrar ediyor: "Dmitry Korovin. Dmitry Korovin. Dmitry Korovin..."

PUTİN'E 'PSİKOPAT' DEMİŞTİ

Model Gretta Vedler geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileri ve "O bir psikopat" sözleri nedeniyle çok konuşulmuştu.