Nobel 2019 Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2019 Nobel Tıp Veya Fizyoloji ile Fizik ödüllerinin ardından Kimya dalının kazananları da belli oldu. Bilim insanları John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino "lityum iyon pillerinin gelişimine katkıda bulundukları" için Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.

Öte yandan 97 yaşındaki ABD'li profesör Goodenough, Nobel kazanan en yaşlı isim oldu.

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