İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7191
  • EURO
    50,3351
  • ALTIN
    5896.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Noel pazarını kana bulayacaktı: Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
Dünya

Noel pazarını kana bulayacaktı: Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) ülkede kurulan Noel pazarlarından birine terör saldırısı hazırlığında olan 19 yaşındaki Mateusz W. isimli Polonya vatandaşını gözaltına aldı. Terör örgütü DEAŞ ile iletişime geçmeye çalıştığı, internetten patlayıcı madde yapımına ilişkin araştırmalar yaptığı belirlenen Mateusz W. çıkarıldığı mahkemece 3 ay süreliğine tutuklandı.

IHA16 Aralık 2025 Salı 15:26 - Güncelleme:
Noel pazarını kana bulayacaktı: Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
ABONE OL

Polonya Özel Kuvvetler Bakanı Sözcüsü Jacek Dobrzynski yaptığı açıklamada, ülkede kurulu Noel pazarlarından birine terör saldırısı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Mateusz W. isimli Polonya vatandaşının Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) görevlileri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Sözcü Jacek Dobrzynski, 19 yaşındaki Mateusz W.'nin patlayıcı madde kullanmak suretiyle terör saldırısı planladığını, patlayıcı madde yapımına ilişkin bilgiler elde ettiğini söyledi. Aynı zamanda Lublin Katolik Üniversitesi öğrencisi olan Mateusz W.'nin terör örgütü DEAŞ'a katılmaya çalıştığını aktaran Dobrzynski, internetten tek seferde ne kadar fazla kişiyi öldürebileceğine dair araştırmalar yaptığını da belirtti.

Mateusz W.'nin Polonyalı Katolik bir aileden geldiğini ifade eden Dobrzynski, gözaltı işleminin geçtiğimiz Kasım ayının sonunda gerçekleştirildiğini, ancak soruşturmanın güvenliği açısından kamuoyuna bugün duyurduklarını bildirdi.

Polonya Ulusal Savcılığı Savcılarından Katarzyna Calow-Jaszewska ise Mateusz W.'nin eylemlerinin hiçbir şekilde hazırlık aşamasının ötesine geçmediğini, cep telefonunun önemli bir delil niteliği taşıdığını aktardı.

Savcılık, Mateusz W.'yi "çok sayıda insanın ölümüne veya ağır yaralanmasına yol açabilecek bir terör saldırısı gerçekleştirmek için hazırlık faaliyetlerinde bulunmakla" suçladı. Mateusz W. çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 ay süreliğine tutuklandı.

  • polonya
  • noel pazarı
  • terör saldırısı
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.