NORAD'dan yapılan açıklamada, Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) Rusya'ya ait 2 adet Tu-95 tipi uçak ve Çin'a ait 2 adet H-6 bombardıman uçağının tespit edildiği ve takibe alındığı belirtildi.

İlgili 4 hava aracının ABD ve Kanadalı savaş uçakları tarafından durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, "Söz konusu savaş uçakları ABD veya Kanada'nın hava sahasına giriş yapmadı, uluslararası hava sahasında kaldılar. Bölgedeki faaliyet bir tehdit olarak algılanmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Amerika'daki faaliyetlerin takibine devam edileceği, Alaska'daki ADIZ'ın egemen hava sahasının bittiği yerde uluslararası olarak tanımlandığını ve güvenlik açısından bu alanı kullanan uçakların tespitinin önemli olduğu vurgulandı.

Mayısta da Rusya'ya ait 4 savaş uçağının tespit edildiği anımsatılan açıklamada, bu uçakların da bir tehdit olarak algılanmadığı kaydedildi.