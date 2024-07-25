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Dünya

Rus ve Çin savaş uçakları birlikte hava sahasına girdi! Alaska kıyılarında gerilim

ABD ve Kanada'nın Kuzey Amerika için havacılık ve uzay alanında koruma sağlayan birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağının tespit edildiğini duyurdu.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Rus ve Çin savaş uçakları birlikte hava sahasına girdi! Alaska kıyılarında gerilim
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NORAD'dan yapılan açıklamada, Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) Rusya'ya ait 2 adet Tu-95 tipi uçak ve Çin'a ait 2 adet H-6 bombardıman uçağının tespit edildiği ve takibe alındığı belirtildi.

İlgili 4 hava aracının ABD ve Kanadalı savaş uçakları tarafından durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, "Söz konusu savaş uçakları ABD veya Kanada'nın hava sahasına giriş yapmadı, uluslararası hava sahasında kaldılar. Bölgedeki faaliyet bir tehdit olarak algılanmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Amerika'daki faaliyetlerin takibine devam edileceği, Alaska'daki ADIZ'ın egemen hava sahasının bittiği yerde uluslararası olarak tanımlandığını ve güvenlik açısından bu alanı kullanan uçakların tespitinin önemli olduğu vurgulandı.

Mayısta da Rusya'ya ait 4 savaş uçağının tespit edildiği anımsatılan açıklamada, bu uçakların da bir tehdit olarak algılanmadığı kaydedildi.

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