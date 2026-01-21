İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3034
  • EURO
    50,7608
  • ALTIN
    6775.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Normalleşme süreci hızlanıyor! Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye mesajı
Dünya

Normalleşme süreci hızlanıyor! Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye mesajı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan ile barış konusunda siyasi irade ve kararın mevcut olduğunu belirterek, bu sürecin geçici değil kalıcı bir barış olduğunu vurguladı.

İHA21 Ocak 2026 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Normalleşme süreci hızlanıyor! Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye mesajı
ABONE OL

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada barış konusunda Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini belirtti. Khachaturyan, bölgede kalıcı bir barış ve istikrar ortamının oluşturulması için diplomatik çabaların devam ettiğini açıkladı.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU'NDA BARIŞ MESAJI

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "Avrasya Ekonomik Kimliğinin Belirlenmesi" başlıklı panele katıldı. Ermenistan Cumhurbaşkanı, Güney Kafkasya ülkelerinin ekonomik kalkınması açısından bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına, Doğu-Batı ekseninde normalleşmenin güvence altına alınmasına ve ekonomik serbest iş birliğinin önemine değindi. Vahagn Khachaturyan, barışçıl ve istikrarlı bir Güney Kafkasya'nın Avrupa ile Asya arasında önemli bir merkez haline gelerek çok katmanlı ekonomik kalkınma fırsatları oluşturabileceğini vurguladı.

KALICI BARIŞ İÇİN SİYASİ İRADE VE HALK DESTEĞİ

Ermenistan Cumhurbaşkanı Khachaturyan, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile yürüttüğü barış sürecine de değinerek, "Geleceğe iyimser bakmak için nedenlerimiz var. Barış konusunda Türkiye ve Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde siyasi irade ve karar mevcut, ayrıca halklarımızı da bu sürece dahil etme niyetimiz var. Bu geçici değil, kalıcı bir barıştır" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Yurt dışı bağlantılı suç örgütü enselendi: Molotoflu saldırı saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.