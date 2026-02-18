İSTANBUL 9°C / 3°C
Dünya

Norovirüs kapan yetkilinin talihsiz anları! Canlı yayında Devlet Başkanı'nın üzerine kustu

Tayvan'da Ay Yeni Yılı kapsamında Wumiao Tapınağı önünde yapılan konuşma sırasında rahatsızlanan Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo, ağzını eliyle kapatmaya çalışsa da Tayvan Devlet Başkanı William Lai Ching-te'nin üzerine kustu.

18 Şubat 2026 Çarşamba 21:14
Norovirüs kapan yetkilinin talihsiz anları! Canlı yayında Devlet Başkanı'nın üzerine kustu
Tayvan'da Ay Yeni Yılı kapsamında bir tapınak önünde yapılan konuşma sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Tayvan Devlet Başkanı William Lai Ching-te ve beraberindeki yetkililer, Ay Yeni Yılı kapsamında Wumiao Tapınağı'nı ziyaret etti. Daha sonra Devlet Başkanı Ching-te, Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo ve Tainan Belediye Başkanı Huang Wei-che ile kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

DEVLET BAŞKANI WİLLİAM LAİ'NİN ÜZERİNE KUSTU

Tainan Belediye Başkanı Huang'ın konuşması sırasında Tapınak Başkanı Lin, rahatsızlandı ve kusmaya başladı. Lin, ağzını eliyle kapatmaya çalışsa da Devlet Başkanı William Lai'nin üzerine kustu ve arkasını dönerek kameralardan uzaklaştı.

TALİHSİZ OLAY İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Lin, daha sonra bir aile üyesinden norovirüs kaptığını belirterek, talihsiz olay için özür diledi. Lin, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

  • norovirüs
  • tayvan
  • devlet başkanı

