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Dünya

North Carolina eyaletinde erken oy kullanım sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, North Carolina eyaletinde 4,2 milyonu aşkın seçmenin şahsen erken oy kullanmasıyla bu eyaletteki erken oy kullanım sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

AA3 Kasım 2024 Pazar 23:39 - Güncelleme:
North Carolina eyaletinde erken oy kullanım sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
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Eyaletteki Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, seçimin kaderini belirleyecek "salıncak eyaletlerden" North Carolina'da kullanılan erken oy verileri paylaşıldı.

Açıklamada, Helene Kasırgası'nın vurduğu batı bölgelerdeki katılımın eyaletin geri kalanından daha yüksek olduğu belirtilerek, eyalet genelinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 57'sine denk 4,2 milyonu aşkın kişinin şahsen erken oy kullandığı duyuruldu.

2020'DEKİ SEÇİMLERDE 3,63 MİLYON OLARAK KAYDEDİLMİŞTİ

Böylece eyalette şahsen erken oy kullanan seçmenlerin sayısının 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde rekor sayıya ulaştığı ifade edilen açıklamada, bu sayının 2020'deki seçimlerde 3,63 milyon olarak kaydedildiği hatırlatıldı.

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Açıklamada, oyların kullanılması ile verilerin yüklenmesi arasında bir gecikme yaşandığı, bu nedenle katılımın açıklanandan daha yüksek olabileceği de aktarıldı.

YAKLAŞIK 34 MİLYON ABD'Lİ POSTA YOLUYLA ERKEN OY KULLANDI

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı, ülke genelinde başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısının 75 milyondan fazla olduğunu açıklamıştı. Bunlardan 40 milyondan fazlasının şahsen oy verdiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 34 milyon ABD'linin ise posta yoluyla erken oy kullandığı kaydedildi.

İşte son anket sonuçları

North Carolina eyaletinde, ABD'de 1900'den bu yana en yüksek katılım oranına sahip 2020 başkanlık seçimlerinde 3,63 milyon kişi erken oy kullanmıştı.

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