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Dünya

Norveç arabulucu oldu! Filipinler'de yıllar süren çatışmalar yapılan anlaşmayla sona erdi

Filipinler'de hükümet ve Filipinler Komünist Partisi (CPP), yıllardır devam eden çatışmaları sona erdirmek için görüşmelere yeniden başlamayı kabul etti.

AA28 Kasım 2023 Salı 17:29 - Güncelleme:
Norveç arabulucu oldu! Filipinler'de yıllar süren çatışmalar yapılan anlaşmayla sona erdi
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Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tarafların geçen hafta Norveç'in arabuluculuğuyla başkent Oslo'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, tarafların yıllardır devam eden silahlı çatışmaları sona erdirmek için görüşmelere yeniden başlamayı kabul ettiği belirtildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 23 Kasım'da her iki taraftan üst düzey yetkililerin katılımıyla ortak anlaşma imzaladığını aktardı.

Filipinler hükümet yetkilileri ile CPP'den yapılan ortak açıklamada "Bir an önce sorunların üstesinden gelmek ve silahlı çatışmaları durdurmak için millet olarak birleşmenin önemini fark ettik." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede taraflar silahlı çatışmanın barışçıl şekilde çözülmesi için mutabakata vardı.

- YILLARDIR SÜREN ÇATIŞMALARDA 40 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Jose Maria Sison'un kurucusu olduğu Komünist Partinin silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) 1969'dan itibaren istikrarlı şekilde ülke genelinde varlığını artırmış ve Asya'nın en uzun soluklu direniş hareketlerinden biri haline gelmişti.

NPA ile Filipinler hükümeti arasındaki çatışmalarda 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler'de 2016 ile 2022 yılının ilk yarısına kadar görevde bulunan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte döneminde, komünist hareketin temsilcilerinin de yer aldığı ve Sison'un siyasi baş danışmanlığını yaptığı Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi çatı örgütü ile barış görüşmeleri yapılmış ancak olumlu sonuç elde edilememişti.

Duterte, Mart 2019'da barış görüşmelerini sonlandırmıştı.

ABD tarafından terörist örgütler arasında listelenen NPA, Filipinler hükümetine karşı en büyük tehdit unsurlarından biri olarak görülüyor.

1990'lı yıllarda 25 bine yakın militanı bulunan örgütün, bugün çoğunlukla ülkenin kırsal kesimlerinde faaliyet gösteren 2 bin 500'e yakın üyesi olduğu tahmin ediliyor.

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