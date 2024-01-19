Norveç: Avrupa büyük ölçüde petrol ve gaz ithalatına bağımlı durumda

Saether, AA muhabirine, Norveç'in gaz ihracatının önümüzdeki yıllarda senelik bazda 120 milyar metreküp düzeyinde olacağını kaydetti.

Kaynak kısıtlamaları nedeniyle 2030'larda doğal gaz üretiminin düşmesini beklediklerinin altını çizen Saether, "Norveç olarak 2024'te Avrupa'ya ve ötesine güvenli ve düşük emisyonlu petrol ve gaz ihraç etmeye devam etmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saether, Norveç'in şu anda AB'nin Avrupalı tek gaz tedarikçisi konumunda olduğuna dikkati çekerek, "Odak noktamız Avrupa için güvenilir ve uzun vadeli bir enerji tedarikçisi olarak kalmak. Kıta sahanlığımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Amaç üretimi yüksek tutmak, kaynak kısıtlamaları nedeniyle daha fazla önemli artışlar olası değil." diye konuştu.

Küresel piyasada yaşanan son gelişmelerin enerji güvenliği ve uygun fiyatların önemini artırdığını belirten Saether, "Avrupa büyük ölçüde petrol ve gaz ithalatına bağımlı durumda. Norveç, Avrupa'nın en büyük üreticisi ve tek net petrol ve gaz ihracatçısı olarak, önümüzdeki enerji dönüşümü sürecinde de Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saether, Norveç gazının çoğunun ülke sahalarını İngiltere ve Avrupa Birliği'ne (AB) bağlayan gaz boru hattı sistemiyle ihraç edildiğini anımsatarak, doğal gazın yaklaşık yüzde 5'inin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak gönderildiğini vurguladı. Saether, söz konusu doğal gazın Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerine ihraç edilebileceğini söyledi.



Norveç'in temiz enerji konusunda bu yıl için devam eden birkaç projesi olduğunu belirten Saether, şöyle devam etti:

"Hükümetin açık deniz rüzgarının geliştirilmesi için yüksek hedefleri ve uzun vadeli bir taahhüdü var. Amacımız 2040'a kadar 30 gigavatlık alanların dağıtımını sağlamak. İlk proje alanları 2024'te verilecek. Yeni alanların bir sonraki turunu 2025'te ihale etmeyi ve düzenli olarak yeni alanlarla takip etmeyi planlıyoruz. Norveç'teki en büyük endüstriyel iklim projesi bir karbon yakalama ve depolama (CCS) projesi Longship, CCS'nin tüm değer zinciri boyunca mümkün ve güvenli olduğunu gösterecek. Bu proje, CCS'nin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha fazla yaygınlaştırılması için bir katalizör olacaktır. Longship, çeşitli Norveç hükümetlerinin CCS'yi geliştirme taahhüdünün omuzlarında geliştirildi. Alıcı terminal ve açık deniz deposu 2024'te karbondioksit almaya hazır olacaktır."

Norveç, ham petrolde küresel talebin yaklaşık yüzde 2'sini karşılıyor.

Ülkenin doğal gaz üretimi küresel talebin yaklaşık yüzde 3'ünü karşılıyor, ancak ihracatçı olarak Norveç önemli bir oyuncu.

Son yıllarda Norveç, AB ve Birleşik Krallık'ın gaz talebinin yüzde 20 ila 25'ini karşıladı. Norveç sahanlığında üretilen petrol ve gazın neredeyse tamamı ihraç ediliyor.