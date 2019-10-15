Norveç Başbakanı: NATO içindeki Türkiye daha iyi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte Berlin'de yapılan basın toplantısında konuşan Norveç Başbakanı Erna Solberg, NATO’ya üye ülkelerin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyon hakkındaki söylemlerini değerlendirdi. Solberg harekâtla ilgili üye ülkelerin fikir ayrılığı içerisinde olmasına rağmen Türkiye’nin NATO içinde olmasının, dışında olmasından daha iyi olacağını kaydetti.

Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’ye silah ihracatını durdurarak net bir mesaj gönderdiklerini belirten Solberg, “Türkiye’yi ailemizin içinde tutmak ve sorunlarımızı tartışarak üstesinden gelmek önemlidir. Onlarla bu şekilde çalışmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum” dedi.