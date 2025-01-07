İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,348
  • EURO
    36,8891
  • ALTIN
    3001.06
  • BIST100
    10037.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Norveç Başbakanı Stoere'dan Elon Musk'a tepki
Dünya

Norveç Başbakanı Stoere'dan Elon Musk'a tepki

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, milyarder Elon Musk'ın ABD dışındaki ülkelerin siyasi meselelerine karışmasının endişe verici olduğunu belirtti.

AA7 Ocak 2025 Salı 10:34 - Güncelleme:
Norveç Başbakanı Stoere'dan Elon Musk'a tepki
ABONE OL

Başbakan Stoere, Norveç'te yayın yapan NRK radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

Stoere, "Sosyal medyaya çok büyük erişim sağlayabilen ve devasa ekonomik kaynakları olan bir kişinin başka ülkelerin içişlerine bu kadar doğrudan müdahil olmasını endişe verici buluyorum." diye konuştu.

Müttefikler arasındaki ilişkilerin bu şekilde olmaması gerektiğini kaydeden Stoere, Musk'ın ülkesi hakkında yorumda bulunması halinde Norveçli siyasetçilerin sağduyulu davranarak münakaşadan uzak durmasını temenni etti.

- AVRUPA'DAN MUSK'A TEPKİLER

Son dönemde Musk, bazı Avrupalı siyasetçileri de hedef alan çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

Musk, sosyal medya platformu X'te, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini överek "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmış, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier için "Steinmeier antidemokratik bir zorbadır. Yazıklar olsun ona." paylaşımını yapmıştı.

ABD'li milyarderin bu ifadeleri Almanya başta olmak üzere Avrupa'da büyük tepki çekmişti.

Musk ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başsavcı olarak görev yaptığı dönemde çocuk istismar çetelerini yeterince cezalandırmadığını iddia etmişti.

Starmer ise Musk'ı "yalan ve yanlış bilgi yaymakla" suçlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.