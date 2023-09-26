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Dünya

Norveç: Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz

Norveç Savunma Bakanı Björn Arild Gram, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

AA26 Eylül 2023 Salı 21:54 - Güncelleme:
Norveç: Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz
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Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Norveçli mevkidaşı Gram ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi.

Bakanlar yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Helez, Norveç'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelikleri yolunda ülkesine verdiği destekten memnun olduklarını ifade etti.

AB üyeliği yolunda gerekli tüm adımları atmak üzerine çalıştıklarını kaydeden Helez, Bosna Hersek'in Avrupa-Atlantik rotasının alternatifinin olmadığını ve ülkenin başta Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kurumlarının NATO ve AB'ye üyeliğine giden reform yolunu sürdüreceğini söyledi.

Norveçli Bakan Gram, ülkesinin Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

Gram ayrıca, Bosna Hersek'in savunma kapasitesine yardıma devam edeceklerinin altını çizerek ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönünde isteklilik olduğunu kaydetti.

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