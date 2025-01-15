Norveç: Gazze'de barış iki devletli çözümden geçiyor

Norveç'in başkenti Oslo'da "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak" toplantısı düzenlendi.

Eide, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de gerçek barışın ancak iki devletli bir çözümün getirilmesiyle sağlanabileceğini ifade etti.

Gazze'de yakın zamanda sonuçlandırılması ve ilan edilmesi beklenen ateşkesin sadece bir başlangıç olduğunu dile getiren Eide, uluslararası toplumun, Filistin halkına gerçek barışı ve kendi kaderlerini tayin hakkını elde etmelerini sağlayacak noktaya ulaşmaları için öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.

Oslo'daki toplantıda, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin de aralarında bulunduğu 80'den fazla kuruluşun ve ülkenin temsilcisi yer aldı.