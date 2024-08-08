Norveç, İsrailli diplomatı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Norveç'in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini ve vizelerinin geçersiz kılınacağını bildirmesinin ardından Norveç harekete geçti. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada İsrail'in Norveç temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını ifade ederek, "Kısa bir süre önce İsrail'in Norveç temsilcisini çağırdım ve bu kararı protesto etmek üzere kendisiyle Dışişleri Bakanlığında görüştüm" dedi.

Eide, Norveç hükümetinin İsrail'in kararının ardından başka ne gibi tedbirler alacağını değerlendirdiğini söyledi.

"ANTİ-İSRAİL DAVRANIŞLARININ BİR BEDELİ VARDIR"



İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Norveçli diplomatlar hakkındaki kararın ardından yaptığı açıklamada, "Anti-İsrail davranışlarının bir bedeli vardır" ifadelerini kullanarak, Norveç'in Filistin devletini tanımasını ve İsrailli liderleri iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) davasını desteklemesini bu adımın gerekçeleri olarak sıralamıştı.