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Dünya

Norveç, Mali'deki büyükelçiliğini kapatıyor

Norveç, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) Mali'den çekilmesinin, 'Norveç ve diğer diplomatik misyonlar ile uluslararası kuruluşların güvenliği açısından sonuçları olacağını' belirterek, başkent Bamako'daki büyükelçiliğini yıl sonuna kadar kapatacağını bildirdi.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 18:50 - Güncelleme:
Norveç, Mali'deki büyükelçiliğini kapatıyor
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Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 30 Haziran'da, MINUSMA'nın yıl sonuna kadar Mali'den çekilme sürecini kabul eden kararı onaylamasının "Norveç ve diğer diplomatik misyonlar ile uluslararası kuruluşların güvenliği açısından sonuçları olacağı" vurgulandı.

Açıklamada, Norveç hükümetinin, ülkeyi Mali'nin yanı sıra Burkina Faso, Moritanya, Nijer ve Çad'da da temsil eden Bamako Büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle yıl sonuna kadar kapatma kararı aldığı belirtildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, bölgenin acilen istikrar, çatışma çözümü ve kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, Norveç'in Mali'deki çıkarlarını ileriye taşımak için başka yollar bulmak zorunda olduklarını kaydetti.

- MINUSMA'nın çekilme süreci ülkede gerilimi tırmandırdı

Cezayir Anlaşması'yla 2015'te silah bırakan Mali'nin kuzeyindeki Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ile Mali ordusu arasındaki gerilim, MINUSMA'nın çekildiği üslerin kontrolünü orduya bırakmasıyla başlamıştı.

Mali hükümetinin talebiyle ülkeden yıl sonuna kadar tüm unsurlarını çekecek MINUSMA, kuzeydeki Timbuktu şehrine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Ber'deki askeri kampı, 15 Ağustos'ta Mali ordusuna teslim etmişti.

Ber kasabası ise 2015 Cezayir Anlaşması'nın belirlediği haritaya göre CMA'nın kontrolündeki bölgede yer alıyor. Dolayısıyla CMA, MINUSMA'nın Ber'deki kampı Mali ordusuna teslim etmesine şiddetle karşı çıkmış ve bu durumun Cezayir Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunmuştu.

CMA, Mali ordusunun Ber'e girmesinin kendilerine bir savaş ilanı olacağını belirtmişti.

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