Komiteden yapılan açıklamada, Nobel Vakfı tüzüğüne atıfta bulunularak, "Bir Nobel Ödülü ilan edildikten sonra iptal edilemez, paylaşılamaz veya başkalarına devredilemez. Karar nihaidir ve sonsuza kadar geçerlidir" ifadeleri kullanıldı.

Ödül verme kararının kesin olduğu ve itiraz yolunun kapalı olduğu vurgulanan açıklamada, komitenin ödül sahiplerinin ödülü aldıktan sonraki eylemleri veya söylemleri hakkında yorum yapmadığı belirtildi.

- MACHADO: NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ TRUMP İLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM

Norveç Nobel Komitesi, 10 Ekim'de 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı muhalefet lideri Machado'ya verdiğini duyurmuştu.

Machado, 5 Ocak'ta Fox News'e verdiği röportajda Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump ile paylaşmak istediğini ve Venezuela'ya yönelik askeri müdahale için kendisine bizzat teşekkür etmek istediğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kendisine vermek istediğini duyduğunu belirterek, bunun kendisi için "büyük bir onur" olacağını ifade etmişti.

