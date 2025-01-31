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Dünya

Norveç Rus mürettebatlı gemiye el koydu

Norveç, Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle Rus mürettebatlı bir gemiye el koydu.

IHA31 Ocak 2025 Cuma 15:18 - Güncelleme:
Norveç Rus mürettebatlı gemiye el koydu
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Letonya ve İsveç arasında Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablosunun hasar görmesiyle bağlantılı bir gemiye daha el konuldu. Norveç polisi, dün akşam saatlerinde Letonya'nın talebi üzerine kuzeydeki Tromso kasabası açıklarında Rusya'nın St. Petersburg kentinden Murmansk kentine giden Norveç bandıralı "Silver Dania" adlı kargo gemisine el koyduklarını açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Geminin Baltık Denizi'nde bir kabloya ciddi hasar verdiğinden şüpheleniliyor. Polis arama yapmak, sorgulama ve kanıtları güvence altına almak için gemide" ifadesi kullanıldı. Mürettebat ile gemi sahibi firmanın polisle iş birliği yaptığı belirtilen açıklamada, gemideki tüm mürettebatın Rusya vatandaşı olduğu ifade edildi.

Geminin sahibi olan Silver Sea firması, suçlamaları reddederek kargo gemisinin hatalı bir eylemde bulunmadığını açıkladı.

BİR GEMİYE DAHA EL KONULMUŞTU

Letonya ve İsveç, 26 Ocak'ta Letonya'nın Ventspils kasabası ile İsveç'in Gotland adasını birbirine bağlayan Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi'ne (LVRTC) ait kablonun hasar gördüğünü açıklamıştı. İsveç sahil güvenliği, sabotaj soruşturması çerçevesinde Malta bandıralı "Vezhen" adlı bir gemiye el koymuştu.

NATO, KABLOLARI KORUMAK İÇİN MİSYON BAŞLATMIŞTI

Geçtiğimiz yıl 17 ve 18 Kasım'da İsveç sularında iki telekomünikasyon kablosu kesilmiş, 25 Aralık'ta ise Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik kablosu ve 4 telekomünikasyon kablosu hasar görmüştü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14 Ocak'ta Baltık bölgesinde denizaltı iletişim kablolarının korunması için yeni misyon başlatıldığını açıklamıştı.

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