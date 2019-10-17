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Norveç şikayet etti: F-35'ler beklediğimiz gibi çalışmıyor

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Rusya'ya karşı kullanılması planlanan F-35A uçaklarında sorun çıktı.

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Buzlu ortamda uçağın inişini yavaşlatmada kullanılan kuyruk paraşütünün doğru çalışmadığı öğrenildi.
 
Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri şu an durumu gelecek kışa kadar düzeltmeleri için ABD Savunma Bakanlığı ile görüşüyor.
 
Defense News'e konuşan Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Tonje Skinnarland, "Uçak beklediğimiz gibi çalışmıyor, bu özelliğini yeniden düzenlemek için çalışıyorlar" dedi.
 
Norveç'in F-35'i Rus denizaltılarını arama çalışmalarında, ayrıca sınırları yakınlarındaki Rus savaş uçaklarına eşlik etme faaliyetlerinde kullanmayı planladığı da belirtiliyor.

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