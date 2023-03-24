Norveç ve NATO'dan Ukrayna'ya sürdürülebilir destek mesajı

Gahr Store ve Stoltenberg, NATO karargahındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Norveç'in 2023'te Avrupa'nın Arktrik bölgesindeki en büyük askeri kış tatbikatı olan ve kısa süre önce tamamlanan "Ortak Viking" gibi NATO tatbikatlarına ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere, Kuzey Denizi'ndeki meselelerle ilgili yardımlarından ve deniz altındaki kritik altyapıyı korumaktaki rolünden övgüyle söz etti.

Litvanya'daki çok uluslu muharebe grubunda hizmet vermek de dahil olmak üzere NATO'ya yaptığı diğer katkılar için Norveç'e teşekkür eden Stoltenberg, Norveç'in Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, tanklar, toplar, mühimmat ve Ukrayna askerlerinin eğitimi gibi yardımlarını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Stoltenberg, Gahr Store ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini de ele aldıklarını belirterek, "Türkiye ve Macaristan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır olmasını memnuniyetle karşılıyorum ve her ikisinin de bunu hızlı bir şekilde yapmasını umuyorum." dedi.

NORVEÇ'İN UKRAYNA'YA DESTEĞİ

Gahr Store da Stoltenberg ile Ukrayna'ya sürdürülebilir desteği nasıl artırabileceklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Bu amaçla Ukrayna'ya beş yıllık yaklaşık 7 milyar avroluk bir destek paketi açıkladık. Bu miktar ve 5 yıllık uzun vadeli perspektif, belki de Ukrayna'ya uzun süreli desteğimize dair bir sinyal göndermesi açısından önemlidir. 2023 yılında askeri destek için yaklaşık 700 milyon avro, sivil ve insani yardım için de eşit miktarda 700 milyon avro bütçe ayırdık." diye konuştu.

Store ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini güçlü şekilde desteklediklerinin altını çizerek, "Finlandiya'nın üye olması ve bu ara dönemde İsveç ve Finlandiya'ya gönderilen tüm garantiler ve siyasi mesajlar ile İskandinavya'daki güvenlik durumunun güvence altına alındığı konusunda Genel Sekreter'e katılıyorum." diye konuştu.

Vilnius'ta düzenlenecek zirvede her iki ülkenin de NATO üyesi olmasını umduğunu ifade eden Store, mayıs ayında başkent Oslo'da NATO dışişleri bakanlarını gayriresmi toplantıda ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.