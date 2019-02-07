Fransa'dan hareket eden Norwegian Air'e ait uçakta bomba alarmı verildi
Fransa'nın Marsilya kentinden hareket eden Norwegian Air'e ait 169 yolculu seyir halindeki bir yolcu uçağında bomba alarmı verildi.
Fransa'nın Marsilya kentine hareket eden Norwegian Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı sebebiyle Stockholm Arlanda Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve acil müdahale ekibi sevk edildi.
Haber Türk'ün haberine göre uçakta 169 yolcunun bulunduğu belirtildi.
Norwegian flight #DY4321 Stockholm to Nice returned to Stockholm because of a bomb threathttps://t.co/lszdEpGNwE pic.twitter.com/mETxxMgpct— Flightradar24 (@flightradar24) February 7, 2019
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.