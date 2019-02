Fransa'dan hareket eden Norwegian Air'e ait uçakta bomba alarmı verildi

Fransa'nın Marsilya kentine hareket eden Norwegian Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı sebebiyle Stockholm Arlanda Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve acil müdahale ekibi sevk edildi.

Haber Türk'ün haberine göre uçakta 169 yolcunun bulunduğu belirtildi.

Norwegian flight #DY4321 Stockholm to Nice returned to Stockholm because of a bomb threathttps://t.co/lszdEpGNwE pic.twitter.com/mETxxMgpct