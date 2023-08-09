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Dünya

Norveç'i Hans Fırtınası vurdu! Polis tahliyeleri sürdürüyor

Norveç'in başkenti Oslo'da, Kuzey Avrupa'yı etkileyen Hans Fırtınası kaynaklı 'aşırı şiddetli yağışlar' nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
Norveç'i Hans Fırtınası vurdu! Polis tahliyeleri sürdürüyor
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Norveç polisi, Hans Fırtınası etkisindeki ülkede yaşanan şiddetli yağışlar, toprak kayması ve taşkınlar nedeniyle başkent Oslo'nun kuzeyindeki yüzlerce kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yetkililer, ülkenin en uzun nehri Glomma'nın bir bölümünde kurulan Braskereidfoss hidrolik santralinin su altında kalması nedeniyle kullanım dışı olduğunu, barajı kontrollü bir şekilde patlatmayı düşündüklerini açıkladı.

Barajı patlatmaları halinde su akışını kontrol edebileceklerini ifade eden yetkililer, bu sayede nehir yakınlarında yaşayan toplulukların su altında kalmasının önlenmesini planladıklarını kaydetti.

NORVEÇ'TE OSLO VE TRONDHEİM ARASI TÜM ANA YOLLAR KAPANDI

Norveç'teki VG gazetesinin haberine göre, Norveç Kamu Yolları İdaresi, başkent Oslo ve Trondheim şehri arasındaki ana yolların tamamının seller nedeniyle kapandığını açıkladı.

Yetkililer, ana yolların yanı sıra bölgelere bağlanan 77 yolun kapandığını ve 19'unun sellerden etkilendiği belirterek, seyahat edecek kişileri evde kalmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Norveç devlet televizyonu NRK, internet sitesinde, Norveç'in Viken bölgesine bağlı Nesbyen kasabasının su altında kaldığı görüntüleri yayımladı.

Norveç'te yetkililer, başkent Oslo'da çalışanlara işlerine "uzaktan" devam etme çağrısı yaparak, şiddetli yağmur, çamur kayması ve ani seller nedeniyle ülkenin güneyindeki doğal afet alarmını en yüksek seviyede tutmuştu.

  • Oslo yağış
  • tahliye
  • Kuzey Avrupa

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