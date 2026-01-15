Norveç'in Grönland'a 2 asker göndermesi ne anlama geliyor?

Grönland gerginliğinin sürdüğü bugünlerde birkaç NATO ülkesi Danimarka ile ortak tatbikatlara katılmak üzere Grönland'a sınırlı sayıda asker gönderiyor.

NATO'nun 12 kurucu üyesinden biri olan Danimarka, Grönland'a yönelik bir saldırının ittifakın fiilen sonu anlamına geleceği uyarısında bulunuyor. Trump karşısında geri adım atmayan Danimarka'dan kritik bir açıklama geldi. Açıklamada "Grönland Hükümeti ve Danimarka Savunma Bakanlığı, Grönland'da NATO müttefikleriyle yakın işbirliği içerisinde tatbikat faaliyetlerini artırma kararı aldı. Bu demek oluyor ki bugünden itibaren Grönland ve çevresinde askeri varlığımız da artmış olacak" denildi.

CNN'in derlemesine göre Almanya, İsveç, Fransa ve Norveç, bu hafta Danimarka birlikleriyle ortak bir tatbikat için Grönland'a asker gönderdiklerini teyit etti. Kanada ve Fransa önümüzdeki haftalarda Grönland'ın başkenti Nuuk'ta konsolosluk açmayı planladıklarını açıkladı. Habere göre ABD'nin, Grönland'ın kuzeybatısındaki Pituffik Uzay Üssü'nde yaklaşık 150 askeri bulunuyor.

ZAMANLAMA VE SEMBOLİK MESAJ

Analizlere göre Avrupa ülkelerinin zamanlaması sembolik bir anlam taşıyor. NATO içinde pek görülmemiş bir durum yaşanırken tatbikat kararı dayanışma mesajı olarak yorumlanıyor.

Almanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Danimarka'nın daveti üzerine, 13 askeri personelden oluşan bir keşif ekibini, diğer ortak ülkelerle birlikte yürütülecek bir "keşif görevi" kapsamında Grönland'a göndereceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Almanya'nın 15-17 Ocak'ta Grönland'da keşif çalışmalarına katılacağı belirtildi. Açıklamada, Danimarka'nın bölgedeki güvenliği sağlamasına destek olmak için deniz alanı gözetleme kabiliyeti gibi olası askeri katkılar için çerçeve koşullarının incelemesinin hedeflendiği ifade edildi.

-İsveç Başbakanı Ulf Kristersson dün yaptığı açıklamada, "İsveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı subaylar bugün Grönland'a gidiyor" ifadesini kullandı. Danimarka'nın tatbikat kapsamında Grönland'da askeri varlığını artırma kararına İsveç'in de destek verdiğini aktaran Kristersson, tatbikat çerçevesinde atılacak adımları birlikte hazırlayacaklarını ifade etti.

-Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransa'nın tatbikata katılacağını belirterek. "İlk Fransız askeri birlikleri yola çıktı. Diğerleri de takip edecek" ifadelerini kullandı.

NORVEÇ'TEN İKİ PERSONEL

CNN ise konuya ilişkin haberinde "Norveç de Grönland'a iki savunma personeli gönderiyor. Bu bilgi, Norveç Savunma Bakanlığı sözcüsü tarafından CNN'e doğrulandı" diyor.

TRUMP NELER SÖYLEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını savunmuştu. Trump, daha önce de "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor" demişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.