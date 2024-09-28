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Dünya

Norveçli bombacı için arama emri! Görüldüğü yerde yakalanacak

Norveç, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının dağıtımında rol oynadığı ve ABD'ye kaçtığı iddia edilen Norveçli Rinson Jose için uluslararası arama emri çıkardı.

28 Eylül 2024 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Norveçli bombacı için arama emri! Görüldüğü yerde yakalanacak
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Lübnan'da, düzenlenen bir siber saldırıyla Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları ve telsiz cihazlar bir gün arayla patlamış onlarca kişi ölmüş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

İlk etapta Tayvanlı üretici Gold Apollo'ya ait olduğu belirlenen cihazların, Macar firması BAC Consulting tarafından lisanslandığı ve Norveçli Rinson Jose tarafından kurulan Bulgar şirketi Norta Global Ltd. aracılığıyla Hizbullah'a satıldığı bildirildi. Haberlerin ardından Norveç, çağrı cihazı patlamalarıyla bağlantılı Rinson Jose için uluslararası arama kararı çıkardı.

ABD'YE Mİ KAÇTILAR?

Kendisinden bir haftadır haber alınamayan Rinson Jose'nin ABD'ye kaçtığı tahmin ediliyor. Lübnan'daki siber saldırıda kullanılan bombalı çağrı cihazlarının üreticisi olduğu öne sürülen Cristiana Barsony-Arcidiacono'nun da ABD'ye kaçmış olabileceği düşünülüyor.

  • Norveçli Rinson Jose
  • uluslararası arama emri
  • çağrı cihazları dağıtımı

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