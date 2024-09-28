Lübnan'da, düzenlenen bir siber saldırıyla Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları ve telsiz cihazlar bir gün arayla patlamış onlarca kişi ölmüş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

İlk etapta Tayvanlı üretici Gold Apollo'ya ait olduğu belirlenen cihazların, Macar firması BAC Consulting tarafından lisanslandığı ve Norveçli Rinson Jose tarafından kurulan Bulgar şirketi Norta Global Ltd. aracılığıyla Hizbullah'a satıldığı bildirildi. Haberlerin ardından Norveç, çağrı cihazı patlamalarıyla bağlantılı Rinson Jose için uluslararası arama kararı çıkardı.

ABD'YE Mİ KAÇTILAR?

Kendisinden bir haftadır haber alınamayan Rinson Jose'nin ABD'ye kaçtığı tahmin ediliyor. Lübnan'daki siber saldırıda kullanılan bombalı çağrı cihazlarının üreticisi olduğu öne sürülen Cristiana Barsony-Arcidiacono'nun da ABD'ye kaçmış olabileceği düşünülüyor.