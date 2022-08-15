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Dünya

Norveçli yetkililer insanların güvenliğini gerekçe göstererek deniz aygırı Freya'yı öldürdü

Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu düşünülen Freya adıyla bilinen dev deniz aygırının öldürüldüğü bildirildi.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:26 - Güncelleme:
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Norveç Balıkçılık Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, değerlendirmeler neticesinde insanlara tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 600 kilogram ağırlığındaki dişi deniz aygırı Freya'nın hayatına son verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Geçen hafta yapılan gözlemlerde, Freya'nın zararlı olduğuna ve mesafenin korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti." ifadelerine yer verildi.

Freya'nın başka bir bölgeye tahliyesinin düşünüldüğü ancak halkın ilgisini çeken deniz memelisinin gittiği her alanda insanlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle bu yöntemden vazgeçildiği belirtiliyor.

Dev memeli Freya'nın insanlar için tehlikeli olduğu uyarılarına rağmen bölge ziyaretçi akınına uğramıştı.

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