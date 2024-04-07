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Dünya

Norveç'te camilere çirkin saldırı! Hammervold: Polis memurları silahlandırıldı

Norveç polisi camilere yönelik tehditlerin artması sonucu silahlandı. Oslo Emniyet Müdürü Oyvind Hammervold, 'Bir sonraki emre kadar polis silah taşımaya ve camilere yönelik nöbet tutmaya devam edecek.' dedi.

AA7 Nisan 2024 Pazar 15:33 - Güncelleme:
Norveç'te camilere çirkin saldırı! Hammervold: Polis memurları silahlandırıldı
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Norveç'in başkenti Oslo'da camilere yönelik tehditlerin artmasının ardından polis memurlarının silahlandırıldığı duyuruldu.

Oslo Emniyet Müdürü Oyvind Hammervold, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden Oslo'daki Müslüman topluluklara yönelik tehditler yapıldığına dair ihbar aldıklarını belirten Hammervold, "Tehdidi yapanları ortaya çıkarmak için Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST) ile çalışıyoruz. Bir sonraki emre kadar polis silah taşımaya ve camilere yönelik nöbet tutmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Norveç'te polis ciddi tehditler olmadığı sürece silahsız görev yapıyor.

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