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Dünya

Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı

Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

IHA25 Haziran 2022 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
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Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir şahıs, gece kulübüne ateş açtı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının tek faili olduğuna inanılan bir zanlının yakalandığı aktarıldı.

Polis Sözcüsü Tore Barstad, suç mahallinin gece kulübünden sokağa kadar uzandığını ve şüphelinin ateş açmasından birkaç dakika sonra yakalandığını söyledi.

Saldırının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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