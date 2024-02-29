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Dünya

Norveç'te helikopter kazası: 1 ölü

Norveç'te bir helikopterin arama ve kurtarma eğitimi esnasında denize düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 21:47 - Güncelleme:
Norveç'te helikopter kazası: 1 ölü
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Yerel basında yer alan haberlere göre, yetkililer, "Sikorsky S-92A" tipi helikopterin, arama ve kurtarma eğitimi sırasında Bergen yakınlarında denize düştüğünü belirtti.

Helikopterdeki 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, bunlardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Yerel yetkililer de helikopterin kara kutusunun henüz bulunamadığını, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Norveçli enerji şirketi Equinor, firmanın eğitimi sırasında kazanın meydana gelmesinden dolayı helikopter uçuşlarının geçici olarak durdurulacağını ve ölen kişinin çalışanları olduğunu aktardı.

  • helikopter eğitimi
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  • Norveç kazası

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