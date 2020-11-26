Norveç'te heyecanlandıran keşif: 6 bin yıllık oklar gün yüzüne çıktı

star.com.tr 26 Kasım 2020 Perşembe 20:05 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 20:07

Norveç'te arkeolog ekibi, Jotunheimen Dağları'ndaki Langfonne buz tabakasında en eski tarihlileri MÖ 4100'e kadar uzanan, 68 adet ok buldu.

Başkent Oslo'nun yaklaşık 320 kilometre kuzeyinde yer alan Jotunheimen Dağları'ndaki Langfonne buz tabakasında üzerlerini örten buzla mükemmel şekilde korunmuş olduğu belirtilen okların hepsinin aynı döneme ait olmadığı bildirildi. Uzmanlara göre, buzlar yüzyıllar boyunca birkaç kez erimiş ve yeniden donmuş ve okları hareket ettirmiş olabilir.

The Holocene dergisinde bu hafta yayınlanan keşifte ayrıca ren geyiği boynuzlarının kalıntılarının yanı sıra 3 bin 300 yıllık bir ayakkabı da yer alıyor. Çalışmanın yazarlarına göre, oklar Kuzey Avrupa'daki en eski buz buluntularını işaret ediyor.



Araştırmacıların ayrıca 3 bin yıldan daha eski bir deri çizme buldukları belirtildi.

Yürütülen çalışma sonucu, okların bulunduğu Langfonne buz tabakasının, küresel ısınmanın etkisiyle son yirmi yılda yüzde 70'ten fazla geri çekildiğini bildirildi.

"İklim değişikliği nedeniyle buzun geri çekilmesiyle, Langfonne'daki antik avlanma bulguları donmuş bir arşivden yeniden ortaya çıkıyor." şeklinde konuşan araştırmanın baş yazarı arkeolog Lars Pilø, "Buzun erimesi ne kadar üzücü olsa da, yeni bilgiler için eşi görülmemiş bir arkeolojik fırsat sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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