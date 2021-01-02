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Dünya

Norveç'te heyelan

Norveç'teki heyelanda ölenlerin sayısı 3'e çıktı

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 21:53 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 21:53
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Norveç'in başkenti Oslo'nun 40 kilometre kuzeydoğusundaki Gjerdrum köyünde meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

Polis Sözcüsü Knut Hammer yaptığı basın açıklamasında, bu akşam saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

İlk cesede dün akşam, ikinci cesede ise bu sabah ulaşan Norveç polisi, toprak kaymasının ardından kaybolduğu açıklanan 10 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşmış oldu.

Hammer, henüz yeri tespit edilemeyen 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini ve bu kişilere canlı ulaşılabileceğine inandığını söyledi.

Olay

Gjerdrum köyünde, 30 Aralık'ta yerel saatle 03.59'da meydana gelen heyelanda 10 kişinin yaralandığı, 10 kişiden ise haber alınamadığı açıklanmıştı.

Bölgeden 1000'den fazla kişi tahliye edilmişti.

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