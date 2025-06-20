İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6952
  • EURO
    45,7671
  • ALTIN
    4291.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Norveç'te İsrail Büyükelçiliğine el bombalı saldırı
Dünya

Norveç'te İsrail Büyükelçiliğine el bombalı saldırı

İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğinin konutuna el bombası atıldı.

AA20 Haziran 2025 Cuma 01:29 - Güncelleme:
Norveç'te İsrail Büyükelçiliğine el bombalı saldırı
ABONE OL

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutunun bahçesine el bombası atılan Norveç'in Tel Aviv Büyükelçisi Per Egil Selvaag ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Saldırıyı kınadığını belirten Saar, İsrail polisinin söz konusu saldırıyı düzenleyenleri bir an önce bulacağına ve kanuna teslim edeceğine inandığını ifade etti.

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamasında saldırıda herhangi bir çalışanının yaralanmadığını ekledi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından Norveç, Mayıs 2024'te Filistin devletini tanıma kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da buna karşın Norveç'in Filistin işlerine bakan diplomatlarının diplomatik statüsünü sonlandırmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.