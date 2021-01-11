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Dünya

Norveç'te Kovid-19 paniği: NATO birliklerinde 45 pozitif vaka kaydedildi

Önümüzdeki ay Norveç'in kuzeyinde gerçekleştirilmesi planlanan Joking Viking tatbikatına az bir süre kala Norveç'e giden askerlerin 45'inin Kovid-19 testi pozitif çıktığı bildirildi.

star.com.tr11 Ocak 2021 Pazartesi 22:11 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:16
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28 Şubat tarihinde Norveç’in Kuzeyinde yer alan Setermoen'de gerçekleştirilecek “Joint Viking” tatbikatına binden fazla ABD Denizcisi dahil olmak üzere 3 bin NATO askeri katılacak. Halihazırda Hollanda, İngiltere ve ABD'den gelen 3 bin askerden yaklaşık bin 300'ü, tatbikatının başlayacağı Troms eyaletindeki askeri kamplara ulaştı.

The Barents Observer'in haberine göre, 45 askerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif olan askerler karantinaya alındığı ve düzenli olarak test edildiği aktarıldı. Yetkililer, deniz piyadelerine, ABD kuvvetlerine, Norveç askerlerine ve yerel nüfusa Kovid-19 bulaşma riskini azaltmak için katı önlemlerin alındığını bildirdi.

Askerlerin yanı sıra eyaletteki yeni vakaların artmasına karşın, 6. Deniz Alayı 3. Tabur Komutanı Yarbay Ryan Cordinier, “Norveç'teki NATO müttefiklerimizle birlikte eğitime devam etmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

star.com.tr

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