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Dünya

Norveç'te küçük uçak düştü

Norveç'in Larvik kenti yakınlarındaki ormanlık alana küçük bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

AA23 Kasım 2021 Salı 15:51 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 15:51
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Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Larvik Emniyet Müdürü Tor Eriksen, yaptığı açıklamada, küçük bir uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğünü, uçakta bulunan bir eğitmenle iki öğrencinin hayatından ümidi kestiklerini söyledi.

Kazanın nedenini şimdilik bilmediğini belirtin Eriksen, "Kaza sabah oldu. Uçak ulaşması zor bir alana düştü, arama çalışmalarımız devam ediyor fakat uçakta bulunan 3 kişiden de umudu kestiğimizi ve öldüklerini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Torp Pilot Uçuş Akademisinden yapılan açıklamada da düşen uçağın kendilerine ait olduğu kaydedildi.

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