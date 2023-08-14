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Dünya

Norveç'te şiddetli yağışlar sebebiyle demir yolu köprüsü çöktü

Norveç'te Laagen Nehri üzerindeki demir yolu köprüsü şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü.

IHA14 Ağustos 2023 Pazartesi 21:16 - Güncelleme:
Norveç'te şiddetli yağışlar sebebiyle demir yolu köprüsü çöktü
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Hans Fırtınası'nın vurduğu Norveç'te Laagen Nehri üzerindeki 172,5 metre uzunluğundaki demir yolu köprüsü şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Köprünün çökme riski nedeniyle 1 hafta önce trafiğe kapatıldığı belirtilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Norveç'te demir yolu altyapısından sorumlu devlet kurumu olan BaneNOR, 1957 yılında inşa edilen demir yolu köprüsünün aşırı yağışların ardından nehirdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktüğünü belirterek, köprünün merkezindeki temelin zarar gördüğünü açıkladı.

Norveç'te Hans Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu Glomma Nehri üzerindeki Braskereidfoss Hidroelektrik Santrali'nde de 9 Ağustos'ta kısmi çökme meydana gelmişti.

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