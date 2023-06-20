İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6464
  • EURO
    25,8652
  • ALTIN
    1484.85
  • BIST100
    5262.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Norveç'te şirkeler için dikkat çeken yasa tasarısı
Dünya

Norveç'te şirkeler için dikkat çeken yasa tasarısı

Norveç'te şirketlere yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 40'ının kadın olması şartı getirilecek.

AA20 Haziran 2023 Salı 10:42 - Güncelleme:
Norveç'te şirkeler için dikkat çeken yasa tasarısı
ABONE OL

Norveç'te hükümet büyük ve orta ölçekli şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 40'ının kadın olmasını zorunlu tutan bir yasa tasarısı sundu.

Bloomberg'in haberine göre, Norveç Ticaret ve Endüstri Bakanı Jan Christian Vestre, düzenlediği basın toplantısında söz konusu tasarının içeriğini açıkladı.

Vestre, "Norveç, dünyada bu yönde adım atan ilk ülke oldu." ifadesini kullandı.

Tasarı onaylanırsa, ülkedeki 20 bin büyük ve orta ölçekli şirket, 2028 yılına kadar yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 40'ını kadınlardan oluşturmak zorunda kalacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.