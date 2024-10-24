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Dünya

Norveç'te tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Norveç'te yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 18:05 - Güncelleme:
Norveç'te tren kazası: Ölü ve yaralılar var
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, arama kurtarma yetkilileri, Trondheim kentinden Bodoe bölgesine gitmek üzere seferine başlayan trenin raydan çıktığını belirtti.

Polis, kayaların kayması nedeniyle trenin raydan çıkmış olabileceğini, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını aktardı.

Yetkililer, trende 50 ila 70 yolcunun bulunduğunu ifade etti. Tren operatörü SJ'den yapılan açıklamada, sefer için 90 bilet satıldığı fakat kaç kişinin trende olduğunun bilinmediği ifade edildi.

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