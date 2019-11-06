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Norveç'teki cami saldırısının sorumlusu mahkemede Nazi selamı verdi

Norveç'in başkenti Oslo'daki bir camide düzenlenen saldırının sorumlusu Philip Manshaus, çıktığı ilk mahkemede Nazi selamı verdi.

  • İHA
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Norveç'in başkenti Oslo'daki cami saldırganı Philip Manshaus, mahkemede Nazi selamı verdi. Cinayet ve terör suçlamasıyla yargılanan 22 yaşındaki Norveçli Manshaus'un mahkeme salonuna girer girmez Nazi selamı vermesi dikkat çekti.
 
Norveç'te bu tip mahkemeler basına kapalı gerçekleştirilirken ilk kez Oslo Bölge Mahkemesi bu yasağı kaldırdı. Saldırgan Manshaus, kamuoyu ve basın önünde ifade verdi.
 
Geçtiğimiz Ağustos ayında 22 yaşındaki Norveçli Philip Manhaus, Oslo yakınındaki El Nur Camisi'ne girerek ateş açmış, o esnada cami cemaatinden Afganistan vatandaşı Muhammed Refik tarafından engellenmişti. Saldırı sırasında camide sadece üç kişinin olması büyük bir faciayı önlemişti.

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