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Dünya

Norveç'ten ağır suçlama: Arkasında Rusya var

Norveç, Rusya kökenli iki hacker grubunun Norveç parlamentosuna yönelik siber saldırının arkasındaki muhtemel failler olduğunu bildirdi.

star.com.tr08 Aralık 2020 Salı 21:38 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 21:38
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Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST) tarafından yapılan açıklamada, Rusya kökenli hacker grupları olan APT28 ve Fancy Bear'ın, Ağustos 2020'de Norveç parlamentosuna düzenlenen siber saldırının suç ortağı olabileceğini iddia etti.

PST tarafından yapılan açıklamada, "Analizler, operasyonun muhtemelen APT28 ve Fancy Bear olarak anılan hacker grupları tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor" ifadeleri kullanılırken söz konusu grupların Rusya'nın askeri istihbarat servisiyle bağlantılı olduğu açıklandı.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide daha önce Rusya'nın parlamentonun hacklemesi olayının arkasında olduğunu iddia etmişti.

Bu yılın başlarında, bir Norveç vatandaşı Rusya için endüstriyel casusluk suçlamasıyla bir restoranda tutuklanmış, sonrasında bir diplomat sınır dışı edilmişti.

star.com.tr

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