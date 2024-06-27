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Dünya

Norveç'ten Filistin kararı: Hastaları ülkeye kabul edecek

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki hastaların tedavi için ülkesine kabul edileceğini bildirdi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Norveç'ten Filistin kararı: Hastaları ülkeye kabul edecek
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Norveç'teki VG gazetesinin haberine göre, Store, Gazze Şeridi'ndeki yaralı Filistinlilerin tedavi edilmek üzere Norveç'teki hastanelere getirileceğini kaydetti.

Store, hükümetin Gazze'den 20 hastayı bazı akrabalarıyla Norveç hastanelerinde tedavi altına alınmak üzere ülkesine getirmeye karar verdiğini belirtti.

Filistin'deki hastaları diğer ülkelere taşıyan uçaklara da katkıda bulunacaklarını açıklayan Store, böylelikle tedavi için Norveç'e getirilebilecek hasta kapasitesinden çok daha fazla kişiye yardım edilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Store, "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda. Sağlık sistemi çökmüş bir halde. Bu yüzden Norveç'in yapabileceği en önemli şey, hastaneleri güçlendirerek Gazze ve çevresindeki insani yardım ve sağlık çalışmalarını desteklemektir." dedi.

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu.

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