Dünya

Norveç'ten Irak'taki askerleri için yeni karar

Norveç, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Irak'ta bulunan askerlerini geri çektiğini açıkladı.

20 Şubat 2026 Cuma 16:53
Norveç'ten Irak'taki askerleri için yeni karar
Norveç Silahlı Kuvvetleri (FOH) Sözcüsü Brynjar Stordal, ülkede yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, Irak ve Ürdün'de yaklaşık 60 Norveç askerinin görev yaptığını belirterek son dönemde Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Irak'ta bulunan askerlerini çektiklerini belirtti.

Durumun geçici olduğunu aktaran Stordal, Irak'tan çekilen asker sayısına ve bu askerlerin nerede olduklarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Stordal, mümkün olan yerlerde görevlerine devam eden askerlerin bulunduğunu ifade ederek onların da belirli güvenlik kontrollerinden geçtiğini söyledi.

İlgili kararın ABD ile İran arasında devam eden gerilim nedeniyle olup olmadığına ilişkin yorum yapmayan Stordal, "bölgedeki tehdit ve gerilim" nedeniyle böyle bir adım attıklarını kaydetti.

