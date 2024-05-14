İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2719
  • EURO
    34,9758
  • ALTIN
    2440.71
  • BIST100
    10177.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Norveç'ten İsrail'e Refah çağrısı

Norveç, İsrail'e, Refah'taki saldırılarının kapsamını genişletmekten kaçınma çağrısında bulundu.

AA14 Mayıs 2024 Salı 17:27 - Güncelleme:
Norveç'ten İsrail'e Refah çağrısı
ABONE OL

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Norveç Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik kapsamlı kara saldırısı konusundaki endişelerini tekrarladı.

İsrail'in Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesine karşı olduklarını belirten Eide, uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.

Eide, İsrail'i Refah'a yönelik saldırılarının kapsamını genişletmekten kaçınmaya çağırarak, "Bu durum, Gazze'deki halk için felaket olur. Hayati öneme sahip insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çok daha zorlu ve tehlikeli hale gelebilir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi de 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onaylamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.