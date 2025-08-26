İSTANBUL 28°C / 20°C
Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğe sahip devlet varlık fonu NBIM, insan haklarının ihlaline katkıda bulundukları gerekçesiyle Caterpillar şirketi ile İsrailli beş bankadaki yatırımlarını sonlandırdı. Caterpillar şirketine ait buldozerlerin İsrail tarafından Filistinlilere ait konutların yıkımında hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığına işaret edildi.

AA26 Ağustos 2025 Salı 09:58 - Güncelleme:
Norveç'ten İsrail'e sert mesaj! Dev fon yatırımları çekti
Norges Bank Investment Management'ten(NBIM) yapılan yazılı açıklamada, şirketin bazı yatırımlarından çıkma kararına ilişkin detaylara yer verildi.

Fonun, Caterpillar yatırımından çıktığı ifade edilen açıklamada, ayrıca İsrail merkezli Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings'teki yatırımlarını da sonlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, yatırımlardan çıkma kararının, söz konusu şirketlerin "savaş ve çatışma durumlarında insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunmaları" nedeniyle alındığının altı çizildi.

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNİ YIKMAK İÇİN KULLANMIŞLAR

Fona bağlı Etik Konseyi'nin açıklamasında ise ABD merkezli Caterpillar şirketine ait buldozerlerin İsrail tarafından Filistinlilere ait konutların yıkımında hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığına işaret edildi.

Etik Konseyi, kararda yer alan İsrailli bankalara ilişkin açıklamasında ise "Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde inşaat faaliyeti için gerekli ön koşul olan finansal hizmetler sağlayarak, İsrail yerleşimlerine katkıda bulundular." ifadesine yer verildi.

NBIM, 12 Ağustos'ta da 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıkma kararı aldığını duyurmuştu.

